JAKARTA - Perkuat modal anak usaha dan meningkatkan investasi, PT Paninvest Tbk (PNIN) menambah kepemilikan pada anak usahanya, PT Panin Financial Tbk (PNLF).

Direktur PNIN, Akijat Lukito mengungkapkan, PNIN telah membeli saham Panin Financial sebanyak 80 juta saham."Tujuan pembelian saham tersebut adalah untuk meningkatkan investasi saham dalam Panin Financial," ujarnya seperti dikuti Harian Neraca, Jumat (21/9/2018),

Pembelian dilakukan pada 17 September dan 18 September dengan nilai transaksi total Rp17,76miliar.Transaksi dilakukan sebanyak 9 kali dari rentang harga Rp212 per saham hingga Rp230 per saham. Sebelumnya, PNIN membeli 37,81 juta saham Panin Finansial dengan harga antara Rp200-Rp224 per saham pada periode 3-6 September. Total nilai pembelian saham ini sebesar Rp8,01 miliar.

Per akhir Agustus, PNIN memiliki 17,37 miliar saham Panin Financial atau 54,25% dari total saham. Dengan tambahan transaksi di atas, kepemilikan Paninvest menjadi 17,49 miliar saham atau 54,62%, sisanya adalah saham publik.

