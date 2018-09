NEW YORK - Harga minyak global mengakhiri kenaikannya, setelah tiga hari berturut-turut rally. Hal tersebut terjadi usai Presiden AS Donald Trump mengkritik negara-negara anggota OPEC yang dinilai mendorong harga lebih tinggi.

Trump melalui akun Twitter, mendesak Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk menurunkan harga saat ini.

Produsen OPEC dan non-OPEC termasuk Rusia, dijadwalkan akan bertemu pada hari Minggu di Aljazair untuk membahas bagaimana mengalokasikan peningkatan pasokan untuk mengimbangi hilangnya output Iran.

Menurut analis pasar, pertemuan mendatang sepertinya tidak akan menghasilkan keputusan formal tentang penyesuaian output minyak mentah.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun USD0,32 untuk menetap di USD70,8 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak Brent untuk pengiriman November turun 0,88% menjadi USD78,7 per barel di London ICE Futures Exchange.

(Feb)

(rhs)