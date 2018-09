JAKARTA - Harga minyak AS naik 0,65% pada perdagangan 22 September 2018 menjelang pertemuan Komite Pemantau Bersama Menteri (JMMC) dengan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitra-mitranya di Algiers.

Melansir Xinhua, Sabtu (22/9/2018), West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November naik USD0,46 menjadi menetap di USD70,78 per barel di New York Mercantile Exchange pada hari Jumat. Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman November naik tipis 0,13% menjadi USD78,8 per barel.

Pasar menyatakan keprihatinan pada ekspansi produksi tambahan yang akan dibahas pada pertemuan tingkat tinggi oleh OPEC dan negara-negara penghasil minyak lainnya.

Namun, laporan diskusi yang sedang berlangsung tentang kenaikan produksi sebesar 500.000 barel per hari oleh OPEC dan lainnya akan mengurangi keuntungan dari harga minyak internasional.

Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh ladang minyak layanan perusahaan Baker Hughes jumlah rig rotary di Amerika Serikat turun menjadi 1.053 dibandingkan pekan lalu sebanyak 1.055.

(kmj)