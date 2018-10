JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mencatatkan saham perdana atau initial Public Offering (IPO) pada PT Super Energy, emiten tersebut juga jadi perusahaan ke-39 yang melantai pada tahun ini.

Pada pembukaan perdagangan, saham SURE melonjak naik 107 poin atau 69,03% ke level Rp262 per lembar saham dari harga pembukaan Rp155. Saham SURE ditransaksikan sebanyak 1 kali dengan volume sebanyak 100 lot dan menghasilkan nilai transaksi Rp2,62 juta.

"Dengan kehadiran Super Energy di BEI maka masyarakat bisa memiliki perusahaan melalui bursa, diharapkan juga bisa jadi opsi yang menarik bagi para investor," ujar Direktur Utama Super Energy Agus Sani Nugroho.

