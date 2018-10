JAKARTA - PT Super Energy Tbk resmi mencatatkan saham perdana atau initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten dengan kode saham SURE tersebut jadi perusahaan ke-39 yang melantai pada tahun ini.

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan minyak, gas bumi dan bidang investasi ini melepas 240 juta saham ke publik. Dengan demikian, perseroan akan mengantongi dana sekitar Rp37,2 miliar melalui hajatan ini.

Pada pembukaan perdagangan, saham SURE melonjak naik 107 poin atau 69,03% ke level Rp262 per lembar saham dari harga pembukaan Rp155. Saham SURE ditransaksikan sebanyak 1 kali dengan volume sebanyak 100 lot dan menghasilkan nilai transaksi Rp2,62 juta.

"Dengan kehadiran Super Energy di BEI maka masyarakat bisa memiliki perusahaan melalui bursa, diharapkan juga bisa jadi opsi yang menarik bagi para investor," ujar Direktur Utama Super Energy Agus Sani Nugroho saat pembukaan perdagangan di Gedung BEI, Jumat (5/10/2018).

Nantinya total dana segar yang diperoleh perusahaan dari IPO ini digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan. Adapun Super Energy menunjuk Jasa Utama Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Super Energy merupakan perusahaan swasta nasional berada di bawah Super Capital Indonesia Group. Didirikan pada 2011, saat ini memiliki dua entitas anak yang bergerak di bidang pengolahan gas suar dan distribusi CNG.

Gas suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum termanfaatkan.

Di samping itu, perseroan menjalankan kegiatan usahanya sebagai pengolahan gas suar menjadi LPG, kondensat dan lean gas yang berkapasitas 20 MMSCFD.

(dni)