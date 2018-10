JAKARTA - Harga minyak AS naik 0,01% pada perdagangan 5 Oktober 2018. Harga minyak naik karena data pekerjaan AS positif ditambah penurunan produksi minyak.

"Indikator yang menggembirakan itu berbasis luas. Laporan pekerjaan menunjukkan penciptaan pekerjaan tetap yang stabil," kata Menteri Tenaga Kerja AS Alexander Acosta dilansir dari Xinhua, Sabtu (6/10/2018).

Pengangguran Amerika Serikat pada bulan September turun menjadi 3,7%, tingkat terendah sejak 1969, menurut data resmi terbaru.

Dalam jumlah rig yang beroperasi secara aktif di Amerika Serikat turun menjadi 1.052 dalam pekan yang berakhir 5 Oktober sementara jumlah rig yang beroperasi aktif mengambil 22 dari 18 pada minggu sebelumnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Baker Hughes pada hari Jumat.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November mengambil USD0,01 untuk menetap di USD74,34 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, harga minyak Brent untuk pengiriman Desember turun USD0,44 menjadi USD84,14 per barel.

