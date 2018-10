JAKARTA - Harga minyak mencatat kenaikan mingguan. Kedua patokan harga minyak meningkat tajam ketika anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi minyak.

Melansir Xinhua, Senin (1/10/2018), harga minyak West Texas Intermediate (WTI) dan Brent untuk pengiriman November meningkat sebesar 3,49% dan 4,97%. Pada akhir pekan, harga WTI dan Brent menetap di USD73,25 dan USD82,72.

Hari ini, harga WTI dan Brent naik setelah keputusan OPEC. Pasar mengharapkan keputusan peningkatan produksi dari OPEC karena tingkat ekspor Iran saat ini turun sekitar 35% disbanding ekspor minyak pada April. WTI meningkat 1,32% dan menetap di USD72,08 per barel, sementara minyak mentah Brent meningkat 2,65% dan menetap di USD81,20 per barel.

Menurut OPEC, pasar minyak mentah dipasok dengan baik sekarang dan tidak ada kebutuhan untuk peningkatan produksi lebih lanjut. Namun, pasar jelas tidak yakin dengan pernyataan itu dan beberapa laporan telah menunjukkan penurunan besar dalam ekspor minyak mentah Iran lima minggu sebelum sanksi Amerika Serikat diterapkan.

Sementara itu, impor minyak mentah AS turun 222.000 barel dari minggu sebelumnya menjadi 8,02 juta barel per hari. Ekspor minyak mentah meningkat 273.000 barel per hari dari minggu sebelumnya menjadi 2,64 juta barel per hari.

Menurut EIA, estimasi mingguan produksi minyak AS meningkat sebesar 100.000 barel per hari pada 11,1 juta barel per hari. EIA juga melaporkan bahwa masukan minyak mentah ke kilang berkurang 901.000 barel per hari menjadi 16,51 juta barel per hari. Penurunan ini musiman karena beberapa kilang utama memulai proyek pemeliharaan mereka setelah musim permintaan tinggi.

(kmj)