JAKARTA - Harga minyak mengalami kenaikan lebih dari 2% pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu Pagi). Hal tersebut menyusul produsen minyak dunia yang tergabung dalam Organisasi OPEC seperti Arab Saudi hingga Rusia sepakat memangkas produksinya.

Tujuannya adalah agar persediaan produk minyak di pasar global tidak membludak. Jika persediaan terbatas maka harga akan mengalami kenaikan dengan sendirinya.

Dilansir dari halaman Reuters, Sabtu (8/12/2018) pagi, harga minyak mentah Brent naik 2,9% atau USD2,64 per barel menjadi USD61,79 per barel. Sedangjan untuk harga minyak mentah Amerika Serikat juga mengalami kenaikan sebesar USD2,10 menjadi USD52,59 per barel.

Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengakui ada pemangkasan produksi gabungan hingga 1,2 juta barel hari.

Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengkonfirmasi pemotongan produksi gabungan 1,2 juta barel per hari tersebut. Menurutnya, jika tak ada pemotongan maka pasar akan kelebihan pasokan.

"Tanpa adanya pemotongan produksi ini akan ada tekanan ke bawah yang ekstrim di pasar," ujar Wakil Presiden Eksekutif Perusahaan Konsultan Energi Stratas Advisors, John Paisie,

"Saya pikir orang-orang Saudi mencoba untuk bersepakat dengan banyak pihak. mereka ingin memastikan mempertahankan hubungan dengan AS, tetapi mereka juga perlu melakukan pemotongan karena membutuhkan harga minyak yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan anggaran mereka," imbuhnya.

