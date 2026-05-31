Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS di Akhir Pekan, Kompak Meroket

JAKARTA - Harga ragam produk emas baik Antam, Galeri24 dan juga UBS terpantau bergerak seragam akhir pekan ini, Minggu (31/5/2026). Ketiganya kompak mengalami kenaikan harga dibanding dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam laman resmi Pegadaian, harga emas Antam saat ini berada di level Rp2.911.000 per gram. Terjadi kenaikan harga sebesar Rp26.000 dari sebelumnya dibandrol Rp2.885.000 per gram.

Sementara emas Galeri24 dijual Rp2.794.000 per gram, melonjak Rp22.000 dari harga sebelumnya di level Rp2.772.000 per gram. Untuk emas UBS dibandrol Rp2.850.000 per gram, naik Rp16.000 dari sebelumnya Rp2.834.000 per gram.

Secara umum, produk emas Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram. Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini: