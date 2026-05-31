Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS di Akhir Pekan, Kompak Meroket

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |11:00 WIB
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS di Akhir Pekan, Kompak Meroket
Harga Emas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga ragam produk emas baik Antam, Galeri24 dan juga UBS terpantau bergerak seragam akhir pekan ini, Minggu (31/5/2026). Ketiganya kompak mengalami kenaikan harga dibanding dengan hari sebelumnya.

Sebagaimana tertera dalam laman resmi Pegadaian, harga emas Antam saat ini berada di level Rp2.911.000 per gram. Terjadi kenaikan harga sebesar Rp26.000 dari sebelumnya dibandrol Rp2.885.000 per gram.

Sementara emas Galeri24 dijual Rp2.794.000 per gram, melonjak Rp22.000 dari harga sebelumnya di level Rp2.772.000 per gram. Untuk emas UBS dibandrol Rp2.850.000 per gram, naik Rp16.000 dari sebelumnya Rp2.834.000 per gram.

Secara umum, produk emas Antam tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 100 gram. Galeri24 tersedia dalam ukuran mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Adapun emas UBS dijual mulai dari 0,5 gram sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221341/harga_emas_antam-Wo9V_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp20.000, Kini Dijual Rp2.774.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220759/harga_emas_antam-pBDZ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp5.000, Dijual Rp2.798.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220532/harga_emas_antam-THjI_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp30.000, Kini Dijual Rp2.803.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220397/harga_emas_antam-RPoc_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.773.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/622/3220205/emas_antam-gVGT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 23 Mei Turun Lagi Rp15.000 Jadi Rp2.773.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/622/3220014/harga_emas-KyPa_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp12.000 Jadi Rp2.788.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement