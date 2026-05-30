Harga Emas Antam Naik Lagi, Ini Daftar Terbaru Hari Ini

JAKARTA – Harga emas Antam hari ini kembali mengalami kenaikan. Logam mulia tersebut naik Rp25.000 menjadi Rp2.799.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang diterima jika pemilik emas menjual kembali juga naik Rp30.000 menjadi Rp2.609.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Sementara itu, pada laman resmi Logam Mulia, sejumlah varian emas untuk sementara belum tersedia.

Saat ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam total harga pembelian.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023, transaksi emas dikenakan tarif 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 akan diterbitkan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) sebagai penjual.