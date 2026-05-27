Harga Emas Antam Turun di Idul Adha 2026, Segram Rp2,78 Juta

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) pada hari ini, bertepatan dengan Idul Adha 2026, menurun. Emas Antam turun Rp13.000 menjadi Rp2.785.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual kembali emas batangan juga turun Rp13.000 menjadi Rp2.594.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku), akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.