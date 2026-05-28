Segram Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Jadi Rp2.754.000

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun lagi pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp31.000 menjadi Rp2.754.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual kembali emas batangan juga turun Rp37.000 menjadi Rp2.557.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No. 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai penjual.