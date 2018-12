HOUSTON - Harga minyak meningkat selama pekan yang berakhir 7 Desember. Harga West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari meningkat 3,3%, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari meningkat 5%.

Pada minggu sebelumnya yang berakhir 30 November, WTI meningkat 1,01%, sementara minyak mentah Brent turun 0,15%. WTI dan Brent menetap di USD50,93 dan USD58,71 per barel, masing-masing, pada akhir minggu ini.

Melansir Xinhua, Selasa (11/12/2018), pada perdagangan Senin waktu setempat, harga minyak naik karena dua ekonomi terbesar dunia sepakat untuk tidak memberlakukan tarif tambahan baru dan Doha memutuskan untuk mengakhiri keanggotaan 57 tahun di OPEC.

Baca Juga: OPEC Pangkas Produksi Minyak hingga 1,2 Juta Barel/Hari

Hal itu membuat WTI naik USD2,02 menjadi menetap di USD52,95 per barel, sementara minyak mentah Brent naik USD2,23 menjadi ditutup pada USD61,69 per barel.

Amerika Serikat dan China setuju untuk tidak mengenakan tarif tambahan baru, dan menginstruksikan tim ekonomi kedua belah pihak untuk meningkatkan negosiasi menuju penghapusan semua tarif tambahan dan mencapai kesepakatan konkret yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan.

Analis mengatakan sentimen investor telah dicabut karena pasar minyak juga didorong oleh optimisme setelah pembicaraan.

Selain itu, Qatar mengumumkan pada hari Senin untuk menarik diri dari OPEC pada 1 Januari 2019. Hal ini mengakhiri keikutsertaan negara tersebut selama 57 tahun keanggotaan kartel minyak.

Pengumuman itu datang tiga hari sebelum pertemuan OPEC yang dipimpin Saudi dan sekutu-sekutunya untuk membentuk kembali kebijakan minyak global di tengah kekhawatiran terus-menerus atas kelebihan pasokan.

Meskipun Qatar adalah produsen minyak Timur Tengah OPEC terkecil, saat ini adalah eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.

Penasihat Program Senior Pusat Studi Energi Michael D. Maher mengatakan jatuhnya Qatar tidak benar-benar berdampak pada OPEC karena kecil produsen minyak, kurang dari satu juta barel per hari.

Baca Juga: Harga Minyak Naik Lagi Dipicu Pemotongan Produksi OPEC

Pada hari Selasa, harga minyak naik di tengah harapan luas bahwa pertemuan OPEC mendatang akan menghasilkan kesepakatan pengurangan produksi. WTI naik USD0,30 menjadi menetap di USD53,25 per barel, sementara minyak mentah Brent naik USD0,39 menjadi ditutup pada USD62,08 per barel.

Pada hari Rabu, harga minyak menunjukkan kerugian karena Presiden AS Donald Trump sekali lagi mencoba untuk meredam upaya OPEC untuk mengatasi jatuhnya harga minyak di tengah ekspektasi pasar terhadap penurunan produksi lebih lanjut. WTI turun USD0,36 menjadi menetap di USD52,89 per barel, sementara minyak mentah Brent turun USD0,52 menjadi ditutup pada USD61,56 AS per barel.

(fbn)