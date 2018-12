NEW YORK - Tiga indeks utama Wall Street terombang-ambing pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat. Bahkan, S&P 500 dan Dow ditutup sedikit lebih rendah karena investor memutar fokus mereka pada perdagangan China-AS.

Tak hanya itu, ancaman Presiden Donald Trump untuk menutup pemerintahan AS dan ketidakpastian politik di Inggris, memicu lesunya bursa saham Amerika Serikat.

Melansir Reuters, (12/12/2018), Dow Jones Industrial Average turun 53,02 poin, atau 0,22%, menjadi 24.370,24. S&P 500 kehilangan 0,94 poin, atau 0,04%, menjadi 2.636,78 dan Nasdaq Composite menambahkan 11,31 poin, atau 0,16%, menjadi 7.031,83.

Baca Juga: Wall Street Menguat Ditopang Saham Apple

Pada akhir sesi, BBC melaporkan bahwa cukup banyak surat yang dikirim oleh anggota parlemen konservatif untuk memicu mosi tidak percaya pada kepemimpinan Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang telah berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang keluarnya Uni Eropa.

Sementara itu, Wall Street melihat keuntungan yang kuat di awal hari pada berita AS dan para pejabat China telah membahas peta jalan untuk pembicaraan perdagangan, yang Trump disebut sangat produktif. Tetapi di sore hari dua anggota parlemen AS mengusulkan RUU untuk melarang penjualan produk AS, kepada perusahaan Cina yang melanggar undang-undang ekspor atau sanksi AS.

Kemudian di pagi hari suasana memburuk ketika Trump secara terbuka berdebat dengan pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer dan pemimpin DPR Demokrat Nancy Pelosi atas pendanaan untuk dinding di perbatasan Meksiko di mana presiden mengancam penutupan pemerintah.

Baca Juga: Saham Apple Tekan Wall Street

"Ini menjadi berita utama saat ini dan pasar tidak dapat menunggu yang berikutnya. Pedagang tidak tahu harus berbuat apa. Padahal memasuki akhir Desember yang biasanya kuat," Pedagang Proprietary Bright Trading LLC Dennis Dick.

Tiga dari 11 sektor utama S&P berakhir dengan merah. Sebagian besar sisanya berpegang pada keuntungan kecil, sementara sektor konsumen bertahan stabil naik 0,9%, membuatnya menjadi pemenang tertinggi hari ini.

Indeks keuangan menjadi terlemah dengan penurunan 1% pada hari itu.

(fbn)