Harga Minyak Anjlok ke Level Terendah

JAKARTA - Harga minyak turun sekitar 5% pada perdagangan Kamis 20 Desember 2018. Harga minyak mencapai level terendah dalam lebih dari setahun karena kekhawatiran kelebihan pasokan dan prospek permintaan energi seiring kenaikan suku bunga AS yang merontokkan pasar saham.

Melansir Reuters, Jumat (21/12/2018), minyak mentah Brent LCOc1 berjangka turun USD2,89, atau 5,05% ke USD54,35 per barel. Kontrak berjangka minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS, CLc1 turun USD2,29 atau 4,75% menjadi USD45,88 per barel.

Brent mencapai sesi rendah USD54,28 per barel, harga terendahnya sejak pertengahan September 2017, sementara WTI merosot ke USD45,67, harga terendah sejak akhir Agustus 2017.

Pasar saham global turun setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga dan mempertahankan sebagian besar kebijakannya untuk kenaikan tambahan selama dua tahun ke depan.

Kedua kontrak berjangka minyak utama telah jatuh lebih dari 35% dari tertinggi multi-tahun yang dicapai pada awal Oktober.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan produsen minyak lainnya termasuk Rusia setuju bulan ini untuk mengekang produksi 1,2 juta barel per hari (bpd) dalam upaya untuk menguras tangki dan menaikkan harga. Tetapi pemotongan tidak akan terjadi sampai bulan depan, dan produksi telah mencapai atau mendekati rekor tertinggi di Amerika Serikat, Rusia dan Arab Saudi.

(kmj)