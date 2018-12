Jelang Akhir Tahun, Harga Cabai Makin Pedas

DEPOK - Menutup akhir tahun 2018, harga komoditas jenis cabai dan bawang terpantau mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi di pasar Pasar Kemiri, Depok.

Berdasarkan pantauan Okezone, Minggu (20/12/2018), terjadi kenaikan harga pada cabai rawit merah dari Rp35.000 per kilogram (kg) menjadi Rp50.000 per kg.

Tak hanya itu cabai keriting merah juga naik, dari Rp25.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg.

"Yang mengalami kenaikan itu cabai rawit, cabai keriting merah, juga dengan harga bawang," jelas Ivan salah satu pedagang kepada Okezone di Pasar Kemiri, Depok, Minggu, (30/12/2018).

Adapun untuk bawang merah seharga Rp25.000 per kg, naik dari harga sebelumnya Rp24.000 per kg. Selain itu, bawang putih yang sempat mengalami penurunan sebelumnya di Rp15.000 per kg, saat ini naik menjadi Rp20.000 per kg.

Sementara itu, untuk harga komoditas sayuran terpantau stabil. "Seperti jagung,kentang, tomat, wortel, harganya masih stabil," imbuh Ivan. (yau)

(rhs)