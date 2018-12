China Impor 5 Juta Ton Beras dari Amerika

JAKARTA – China membuka pintu untuk impor beras dari Amerika Serikat (AS) untuk pertama kali. AS akan mengirim 5 juta ton beras ke China.

Hal ini diketahui dari bea cukai Tiongkok dalam pernyataan di website otoritas bea cukai China 28 Desember 2018, setelah Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping setuju dalam kenaikan tarif yang memengaruhi perdagangan senilai ratusan miliar Dolar.

“Saya tidak terkejut adanya importir mencoba untuk mengirim beras ke China dari California, tetapi saya tak tahu apakah hal tersebut langsung dilakukan dalam kuantitas yang besar,” ungkap Analis dari California Stuart Hoeger melansir dari Reuters, Senin (31/12/2018).

11 Desember 2018 Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras AS sebesar 6,9 juta ton sedangkan impor beras ke China diperkirakan mencapai 5 juta ton dengan dominasi impor bahan pangan AS adalah kedelai, biji-bijian, dan daging. Harga beras AS turun 7 sen setelah pengumuman ini menjadi USD10,06 per 50kg (1 cwt).

Analisis pertanian Cherry Zhang juga menyatakan hal ini menunjukkan hubungan AS dan China membaik.

China membuka perdagangan beras saat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2001. Di bulan Juli, China secara resmi mengenakan tarif tambahan 25% untuk beras AS, meskipun impor tidak diizinkan saat itu.

