RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!

JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan impor pangan mulai tahun depan atau 2025. Hal ini dilakukan guna mendukung program swasembada pangan yang sedang digalakkan.

"Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dikutip Antara, Minggu (29/12/2024).

1. Stop Impor Beras

"Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus," ujar Zulhas.

2. Stom Impor Garam dan Gula

Selain beras, Menko Zulhas juga memastikan tidak akan lagi mengimpor garam serta gula dari luar negeri. Menurutnya, ketergantungan impor garam dan gua sudah sepatutnya dihilangkan karena produksi petani lokal mencukupi.

"Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita," jelas Menko Zulhas.