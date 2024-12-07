Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta RI Stop Impor Beras pada 2025

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |05:36 WIB
4 Fakta RI Stop Impor Beras pada 2025
Fakta Impor Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar gembira bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun 2025.

Hal ini didasarkan pada cadangan beras nasional yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut fakta-fakta menarik mengenai RI stop impor beras di tahun depan yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (7/12/2024):

1. Cadangan Beras Cukup

Presiden Prabowo menegaskan bahwa cadangan beras nasional masih mencukupi, sehingga tidak perlu melakukan impor pada tahun depan. Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan pada Senin (2/12/2024), Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan yang berhasil meningkatkan produksi pangan nasional.

“Dalam rapat terbatas terakhir, beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik,” ujar Prabowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160359/prabowo-vPlT_large.jpg
Prabowo Perintahkan Stop Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157448/mendag-an15_large.png
Mendag Khawatir Produk Impor Bakal Banjiri Pasar RI Imbas Tarif Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/320/3156622/barang_impor-EW7p_large.jpg
Tak Semua Produk AS Masuk Indonesia Bebas Tarif Nol Persen, Barang Ini Dikecualikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/320/3155823/prabowo-EBOF_large.jpg
Tarif Impor RI Jadi 19%, Hasil Negosiasi Prabowo dan Trump 17 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151670/impor_indonesia-FJfW_large.jpg
Naik 4,14 Persen, Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Mei 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/320/3151454/menko_airlangga-PZeh_large.png
Permendag Nomor 8/2024 Resmi Dicabut! Aturan Impor Baru Berlaku 2 Bulan Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement