4 Fakta RI Stop Impor Beras pada 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar gembira bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun 2025.

Hal ini didasarkan pada cadangan beras nasional yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut fakta-fakta menarik mengenai RI stop impor beras di tahun depan yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (7/12/2024):

1. Cadangan Beras Cukup

Presiden Prabowo menegaskan bahwa cadangan beras nasional masih mencukupi, sehingga tidak perlu melakukan impor pada tahun depan. Dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan pada Senin (2/12/2024), Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan yang berhasil meningkatkan produksi pangan nasional.

“Dalam rapat terbatas terakhir, beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik,” ujar Prabowo.