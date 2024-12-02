Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |17:27 WIB
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
Indonesia tak akan impor beras pada 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan impor beras pada tahun 2025. Pasalnya, cadangan beras yang dimiliki pemerintah masih dinilai cukup.

Awalnya Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan yang memaparkan hasil baik terkait produksi pangan.

"Saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir, beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik," kata Prabowo dalam arahannya pada sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta pada sore hari ini Senin (2/12/2024).

Prabowo mengatakan bahwa cadangan pangan pada tahun ini menjadi yang terbesar. Bahkan katanya mencapai 2 juta ton.

Maka dari itu Prabowo meyakini bahwa tahun 2025 dirinya tidak akan melakukan impor beras lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/320/3085668/sri-mulyani-teriak-ri-dibanjiri-barang-selundupan-dari-garmen-hingga-rokok-negara-makin-rugi-J8ovbbUaoh.jpg
Sri Mulyani Teriak RI Dibanjiri Barang Selundupan dari Garmen hingga Rokok, Negara Makin Rugi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement