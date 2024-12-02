Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Stop Impor Daging Domba

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |11:12 WIB
Indonesia Stop Impor Daging Domba
Indonesia stop impor daging domba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia stop impor daging domba untuk sementara waktu. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, langkah ini diambil guna melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat.

“Kami stop sementara pengeluaran rekomendasi impornya agar harga daging domba impor tidak menekan peternak. Ini upaya kami melindungi peternak agar usahanya terus berjalan,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Mentan Amran menyebut, keputusan ini diperkuat dengan sejumlah langkah konkret yang dilakukan pihaknya. Di mana pada 18 November 2024, Kementan menggelar audiensi dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI).

Tiga hari kemudian, Rembuk Nasional di Boyolali menjadi ajang untuk menyerap aspirasi peternak. Tidak hanya itu, inspeksi mendadak juga dilakukan pada 24 November ke 13 gudang importir untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam pertemuan dengan importir daging pada 26 November, Mentan Amran mewajibkan importir menandatangani surat pernyataan bermeterai.

Pernyataan itu memuat tiga poin utama, yakni kewajiban melaporkan realisasi impor dan stok secara berkala, larangan mendistribusikan daging impor ke pelaku UMKM seperti restoran dan pedagang kecil, serta komitmen untuk merealisasikan impor sesuai rekomendasi tanpa mengganggu pasar lokal.

“Kami tidak berkompromi soal keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Kebijakan ini kami rancang untuk melindungi peternak lokal yang menjadi tulang punggung industri peternakan,” tegas Amran.

1 2
