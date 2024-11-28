Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Stop Impor Garam Mulai 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |14:33 WIB
RI Stop Impor Garam Mulai 2025
RI Stop Impor Garam di 2025. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan menghentikan impor garam konsumsi mulai 2025. Aturan tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden No.126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

"Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, enggak boleh lagi," kata Zulhas dalam konferensi pers usai Ratas Bidang Pangan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, KKP Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Menurut Menko Pangan, dua tahun lagi juga Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono punya tanggung jawab untuk memastikan Indonesia tidak lagi mengimpor garam konsumsi mulai tahun depan.

"Oleh karena itu, segala hal terkait dengan garam, yang sudah diatur dengan rasa komoditas tanggung jawab Menteri Bidang Pangan, maka Menteri Teknisnya lah yang nanti akan memberikan, apa namanya, semacam verifikasi untuk soal-soal garam ini," jelas Zulhas.

Pada kesempatan terpisah, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bakal membangun satu modelling yang dibawahnya ada BUMN tertentu.

"Yakita akan serahkan pada BUMN, tapi kita akan bangun satu modeling untuk bikin produksi. Kita udah identifikasi di Nusa Tenggara Timur, itu adalah wilayah yang bagus, dan kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NACL di atas minimum 97," ungkap Sakti.

Halaman:
1 2
