Industri Aneka Pangan Kesulitan Bahan Baku Garam

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:43 WIB
JAKARTA - Beberapa perusahaan industri aneka pangan telah melaporkan melalui Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) terjadinya krisis kelangkaan garam industri. Permasalahan yang berlarut-larut ini dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.

1. Stok Garam Industri

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menyampaikan, pengusaha ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri. Saat ini, stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025.

“Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” kata dia, Selasa (25/3/2025).

 

