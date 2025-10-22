Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |07:33 WIB
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027
Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menargetkan tidak lagi melakukan impor garam pada akhir tahun 2027. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa saat ini impor garam untuk kebutuhan konsumsi sudah dihentikan. Sementara impor garam untuk keperluan industri masih dilakukan.

"Akhir 2027, seluruh model garam insya Allah kita sudah punya, enggak perlu impor lagi. Insya Allah. Enggak perlu impor lagi," tegasnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar pada Selasa (21/10/2025).

Senada dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada garam sesuai target yang ditetapkan.

Dia menjelaskan, pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2026. "Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor," kata Trenggono.

"Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125865/garam-rsL8_large.jpg
Industri Aneka Pangan Kesulitan Bahan Baku Garam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/320/2972346/ri-butuh-impor-garam-500-ribu-ton-jelang-puasa-uazSKJu9ve.jpg
RI Butuh Impor Garam 500 Ribu Ton Jelang Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/320/2849248/indonesia-mau-stop-impor-garam-pada-2024-ini-kata-petani-fDdKbf1KGE.jpg
Indonesia Mau Stop Impor Garam pada 2024, Ini Kata Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/13/320/2726222/erick-thohir-soroti-industi-garam-kenapa-MNg16gsxGi.JPG
Erick Thohir Soroti Industi Garam, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/11/320/2684600/dugaan-korupsi-pemberian-fasilitas-impor-garam-begini-penjelasan-kemenperin-SzS7ODQk2v.jpg
Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Impor Garam, Begini Penjelasan Kemenperin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/30/320/2403372/erick-thohir-beli-tambang-garam-di-luar-negeri-dirut-rni-kualitas-untuk-industri-NmWB6A4AZM.jpg
Erick Thohir Beli Tambang Garam di Luar Negeri, Dirut RNI: Kualitas untuk Industri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement