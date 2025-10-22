Indonesia Stop Impor Garam pada Akhir 2027

JAKARTA - Pemerintah menargetkan tidak lagi melakukan impor garam pada akhir tahun 2027. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa saat ini impor garam untuk kebutuhan konsumsi sudah dihentikan. Sementara impor garam untuk keperluan industri masih dilakukan.

"Akhir 2027, seluruh model garam insya Allah kita sudah punya, enggak perlu impor lagi. Insya Allah. Enggak perlu impor lagi," tegasnya dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan yang digelar pada Selasa (21/10/2025).

Senada dengan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada garam sesuai target yang ditetapkan.

Dia menjelaskan, pengurangan impor akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2026. "Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor," kata Trenggono.

"Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," pungkasnya.

(Dani Jumadil Akhir)