HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras 10 Kg Tetap Cair meski Bulog Tak Lagi Jadi BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |15:03 WIB
Bansos Beras 10 Kg Tetap Cair meski Bulog Tak Lagi Jadi BUMN
Bansos beras cair di 2025. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan memastikan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) dilanjutkan pemerintah. Pada Januari 2025, Perum Bulog bakal menyuplai 160.000 ton beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, total program bantuan pangan tersebut menyasar 22 juta KPM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Zulhas itu mengatakan bahwa pemerintah sepakat melanjutkan penyaluran bansos beras, sekalipun status Bulog bakal diubah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan khusus di bawah naungan Presiden.

Adapun, keberlanjutan program bansos beras diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Bantuan pangan sudah disepakati dalam ratas. Nah itu lupa saya, perlu kami hasilnya itu karena itu dasarnya Bulog nanti akan ambil keputusan,” ujar Zulhas saat ditemui di kantor pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).

