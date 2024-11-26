Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Mudah Daftar Bansos Mandiri Cuma Pakai HP

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |21:08 WIB
Ini Cara Mudah Daftar Bansos Mandiri Cuma Pakai HP
Cara daftar menjadi penerima bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara mudah daftar bansos mandiri cuman pakai HP. Kini, masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial (bansos) tak perlu repot datang ke kantor pemerintahan. Dengan hadirnya aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial, proses pendaftaran bansos bisa dilakukan secara mandiri hanya lewat ponsel.

Hal ini mempermudah akses sekaligus meningkatkan transparansi dalam pendistribusian bansos. Program bansos dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi sulit.

Bantuan yang diberikan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga bansos beras 10 kg per bulan. Dengan kemudahan pendaftaran secara daring, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat dapat mengakses program ini dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat juga bisa memeriksa status kepesertaan mereka sebagai penerima manfaat secara online. Semua proses ini dapat dilakukan hanya bermodalkan HP dan koneksi internet, tanpa perlu antre atau menghabiskan waktu lama. Berikut adalah cara mudah daftar bansos mandiri cuman pakai HP yang sudah dirangkum oleh Okezone, Selasa (26/11/2024):

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”

Aplikasi ini tersedia di Play Store atau App Store dan bisa diunduh secara gratis.

2. Buka aplikasi dan buat akun baru

Lengkapilah formulir pendaftaran, lampirkan foto KTP dengan swafoto dengan KTP, setelah itu klik ‘Buat Akun Baru’.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187355/blt_kesra-N4Cz_large.jpg
NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187123/blt_kesra-OiyX_large.png
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186790/blt-Cf30_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/622/3186512/blt-7su6_large.jpg
Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement