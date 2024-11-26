Ini Cara Mudah Daftar Bansos Mandiri Cuma Pakai HP

JAKARTA - Ini cara mudah daftar bansos mandiri cuman pakai HP. Kini, masyarakat yang ingin mendaftar bantuan sosial (bansos) tak perlu repot datang ke kantor pemerintahan. Dengan hadirnya aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial, proses pendaftaran bansos bisa dilakukan secara mandiri hanya lewat ponsel.

Hal ini mempermudah akses sekaligus meningkatkan transparansi dalam pendistribusian bansos. Program bansos dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi sulit.

Bantuan yang diberikan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), hingga bansos beras 10 kg per bulan. Dengan kemudahan pendaftaran secara daring, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat dapat mengakses program ini dengan cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat juga bisa memeriksa status kepesertaan mereka sebagai penerima manfaat secara online. Semua proses ini dapat dilakukan hanya bermodalkan HP dan koneksi internet, tanpa perlu antre atau menghabiskan waktu lama. Berikut adalah cara mudah daftar bansos mandiri cuman pakai HP yang sudah dirangkum oleh Okezone, Selasa (26/11/2024):

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos”

Aplikasi ini tersedia di Play Store atau App Store dan bisa diunduh secara gratis.

2. Buka aplikasi dan buat akun baru

Lengkapilah formulir pendaftaran, lampirkan foto KTP dengan swafoto dengan KTP, setelah itu klik ‘Buat Akun Baru’.