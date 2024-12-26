Zulhas Yakin Produksi Beras Naik di 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meyakini produktivitas beras pada panen raya naik di 2025. Ia pun yakin Indonesia dapat mengejar target swasembada pangan dalam waktu dekat.

1. Data BPS

Menko Zulhas menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di Januari-Februari 2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, peningkatannya mencapai hampir 1 juta ton.

"Dari BPS, Januari Februari (produksi beras) naik. Semua naik. Naiknya hampir 1 juta ton. Doakan ya. Itulah kalau kita berani. Presiden kita semangatnya luar biasa. Sekira Allah meridhoi tahun depan, kita mudah-mudahan seterusnya banyak beras juga jagung ya," kata Zulhas Kamis (26/12/2024).

2. Produksi Beras

Untuk diketahui, menurut data BPS estimasi produksi beras di Januari 2025 bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 bisa 2,08 juta ton. Sementara pada Januari dan Februari tahun 2024 ini masing-masing ada di angka 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton.

Selain mengalami kenaikan, masa panen raya tahun 2025 juga maju dibandingkan tahun lalu. Zulhas pun meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Perum Bulog harus bahu-membahu melakukan penyerapan di waktu yang tepat.