Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Zulhas Yakin Produksi Beras Naik di 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |12:37 WIB
Zulhas Yakin Produksi Beras Naik di 2025
Zulkifli Hasan yakin produksi beras naik tahun depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meyakini produktivitas beras pada panen raya naik di 2025. Ia pun yakin Indonesia dapat mengejar target swasembada pangan dalam waktu dekat.

1. Data BPS

Menko Zulhas menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras di Januari-Februari 2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tak tanggung-tanggung, peningkatannya mencapai hampir 1 juta ton.

"Dari BPS, Januari Februari (produksi beras) naik. Semua naik. Naiknya hampir 1 juta ton. Doakan ya. Itulah kalau kita berani. Presiden kita semangatnya luar biasa. Sekira Allah meridhoi tahun depan, kita mudah-mudahan seterusnya banyak beras juga jagung ya," kata Zulhas Kamis (26/12/2024).

2. Produksi Beras

Untuk diketahui, menurut data BPS estimasi produksi beras di Januari 2025 bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 bisa 2,08 juta ton. Sementara pada Januari dan Februari tahun 2024 ini masing-masing ada di angka 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton.

Selain mengalami kenaikan, masa panen raya tahun 2025 juga maju dibandingkan tahun lalu. Zulhas pun meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Perum Bulog harus bahu-membahu melakukan penyerapan di waktu yang tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192558/stok_beras_stabil-d5LK_large.jpg
Stok Beras DKI Tembus 290 Ribu Ton, Dirut Bulog: Orang Jakarta Tak Usah Takut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192536/mentan_amran-I0Wb_large.jpg
Amran Targetkan Penyerapan Beras Tembus 2,5 Juta Ton di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192273/harga_beras-qcEF_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Harga Beras di Wilayah Indonesia Timur Masih Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement