6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:14 WIB
6 Fakta Harga Beras Turun Gegara RI Stop Impor
Harga Beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan tren harga beras dunia mengalami penurunan, salah satunya disebabkan oleh kebijakan Indonesia yang tidak lagi melakukan impor beras.

Inilah fakta harga beras turun yang dirangkum Okezone, Senin (19/5/2025):

1. Indonesia Berhenti Impor, Harga Beras Dunia Turun

"Kalau tren beras dunia menurun, karena pelanggan utama dan yang paling banyak membelinya tidak melakukan impor lagi, yaitu Indonesia. Jadi, faktor Indonesia tidak impor beras sangat berpengaruh terhadap komoditas beras dunia karena kita adalah salah satu pelanggan impor dengan kuantitas terbesar," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.

Kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras menyebabkan stok global mengalami oversupply, yang pada akhirnya menekan harga beras dunia.

"Begitu tidak impor, beras dunia oversupply. Begitu oversupply, harga beras dunia turun," tambah Sudaryono.

 

