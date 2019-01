Dolar AS Perkasa terhadap Euro dan Sterling, tapi Lesu pada Yen

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) naik terhadap euro dan sterling pada perdagangan Rabu. Memulai tahun baru, mata uang AS berpijak dengan kuat, tetapi sedikit lebih rendah terhadap safe-haven yen Jepang karena investor tetap waspada terhadap perlambatan pertumbuhan global dan pasar ekuitas yang bergejolak.

Melansir Reuters, Kamis, (3/1/2019), data manufaktur yang lemah dari Spanyol, Prancis, Italia, dan Jerman, membuat euro turun 1,1% , pada kecepatan untuk hari terburuknya terhadap dolar AS dalam lebih dari enam bulan.

"Data keluar dari kawasan euro pagi ini umumnya di sisi yang lebih turun," kata Ahli Strategi FX Credit Agricole Eric Viloria.

Aktivitas pabrik melemah di sebagian besar Eropa dan Asia pada bulan Desember ketika perang perdagangan AS-China dan perlambatan permintaan menghantam produksi di banyak negara, menawarkan sedikit alasan untuk optimisme ketika tahun baru dimulai.

"Data yang loyo dan dolar AS yang secara luas lebih kuat memberikan tekanan pada mata uang tunggal," kata Viloria.

Sterling turun 1,2%, membalikkan kenaikan yang dicapai awal pekan ini, karena survei pabrik yang kuat gagal menghilangkan kekhawatiran yang berkembang atas negosiasi Brexit.

Sementara dolar relatif stabil memasuki akhir 2018, booming pasar ekuitas yang lesu memudarnya repatriasi tunai oleh perusahaan-perusahaan AS, dan kemungkinan bahwa Federal Reserve AS tidak akan menaikkan suku bunga sebanyak yang sebelumnya diisyaratkan sekarang menimbulkan tantangan bagi greenback.

Terhadap yen yang cenderung menguntungkan selama tekanan geopolitik atau keuangan karena Jepang adalah negara kreditor terbesar di dunia, dolar lebih rendah 0,36%.

Aktivitas pabrik China berkontraksi untuk pertama kalinya dalam 19 bulan pada bulan Desember karena pesanan domestik dan ekspor terus melemah, sebuah survei swasta menunjukkan.

Dolar Australia, yang peruntungannya sangat bergantung pada ekonomi China di mana Australia mengirimkan sebagian besar komoditasnya, turun 0,8%.

"Data dari China yang berkontribusi terhadap kekhawatiran umum perlambatan pertumbuhan global dan nada risiko ini telah membantu yen Jepang menampilkan kinerja yang lebih baik hari ini," kata Viloria.

Yen juga mendapat dukungan dari berlanjutnya kekhawatiran tentang perpanjangan penutupan pemerintah AS, katanya.

