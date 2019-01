JAKARTA- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) membuka peluang berkarier untuk fresh graduate yang ingin berkontribusi dalam jasa konstruksi.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) merupakan perusahaan konstruksi yang terdepan di Indonesia, dalam bidang konstruksi, konsesi, dan properti yang mengedepankan safety dan quality, dalam menciptakan ruang untuk kehidupan yang lebih baik.

Berikut persyaratan yang harus dipenuhi jika kalian berminat dengan lowongan kerja ini. Dikutip dari Instagram Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (13/1/2019) berikut persyaratannya:

1. Diutamakan Pria

2. Pendidikan Minimal D3/D4/S1 Teknik Sipil (Konstruksi Gedung) dan D3/D4/S1 Teknik Listrik

3. Usia maksimal 26 Tahun

(Foto: Instagram Kementerian BUMN)

4. IPK minimal 2,75(PTN) dan 3.00 (PTS)

5. Riyawat Kesehatan Baik (Berat badan seimbang)

6. Tidak buta warna (partial/total)

7. Menguasai aplikasi software komputer di bidangnya

8. Mempunyai motivasi, energik, adaptif, dan mampu bekerjasama dalam tim

9. Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah operasional perusahaan

Kemudian untuk tahapan rekruitmen yaitu Seleksi administrasi, Psikotest, Interview psikolog, Interview user, Medical check up, Interview direksi, dan on the job training.

Pendaftaran dibuka hingga sampai 31 Januari 2019. Untuk lokasi tes tersebut dilakukan hanya di Jakarta.Kemudian, Informasi Lowongan Kerja ini secara resmi dapat di akses melalui website Wika Gedung.

Proses Rekrutmen PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk tidak dipungut biaya. Termasuk tidak menggunakan sistem reimbursement untuk biaya perjalanan dan akomodasi.

(fbn)