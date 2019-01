JAKARTA- China akan menyelesaikan perundingan dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan menawarkan impor banyak barang. Langkah tersebut guna untuk melindungi properti dan lebih banyak akses pasar untuk bisnis AS.

Wakil Perdana Menteri China Liu He akan berkunjung ke AS pada 30 dan 31 Januari untuk menghadiri putaran terbaru perundingan dagang yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang cukup sengit. Pemerintahan Trump dijadwalkan akan menaikkan tarif terhadap barang-barang China senilai USD200 miliar menjadi 25% pada 2 Maret, dari 10% yang diberlakukan sebelumnya.

Pemerintahan Trump mendesak China untuk mengambil langkah guna melindungi properti intelektual, mengakhiri kebijakan yang memaksa perusahaan AS mengalihkan teknologi ke mitra China, memungkinkan lebih banyak akses pasar untuk bisnis AS dan mengurangi hambatan nontarif lain bagi produk-produk AS.

