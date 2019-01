CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik tipis pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas ini kian mahal karena melemahnya dolar AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, naik tipis USD0,60 atau 0,05% menjadi menetap di 1.284,00 dolar AS per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama rivalnya, turun 0,27% menjadi 96,07 pada pukul 18.30 GMT. Demikian dikutip Antara News, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.

Namun, beberapa penguatan di pasar ekuitas AS menahan kenaikan lebih lanjut untuk logam mulia. Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 145,26 poin atau 0,60% pada pukul 18.45 GMT. Indeks S&P 500 juga mengikuti kenaikan Dow.

Ketika ekuitas membukukan kenaikan, para investor mungkin tidak lagi membeli aset-aset safe haven, seperti emas.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 5,50 sen AS atau 0,36% menjadi USD15,38 per ounce. Platinum untuk pengiriman April bertambah USD5,20 atau 0,66% menjadi ditutup pada USD796,40 per ounce.

