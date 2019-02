CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tipis pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Sementara ekuitas AS dan dolar menguat lebih lanjut.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD0,1 atau 0,01%, menjadi menetap di USD1.319,20 per ounce. Demikian seperti dilansir Xinhua, Rabu (6/2/2019).

Lapangan pekerjaan baru yang lebih tinggi dari perkiraan pada Januari dan ekspansi aktivitas di sektor manufaktur AS telah menyeret turun emas berjangka dalam dua sesi terakhir.

Pada Selasa (5/2), indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq memperpanjang kenaikan, dan indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik di atas 96 sekitar tengah hari.

Namun demikian, faktor-faktor tersebut gagal memberikan tekanan signifikan terhadap emas, karena investor sedang menunggu pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (5/2) malam waktu setempat.

Para investor membutuhkan lebih banyak petunjuk arah dari pidato tahunan Trump, kata analis.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 5 sen AS atau 0,31% menjadi ditutup pada USD15,836 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD2,90 atau 0,35% menjadi USD819,90 per ounce.

(dni)