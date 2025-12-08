Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |09:00 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini 8 Desember Naik Rp5.000, Dijual Rp2.409.000 per Gram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulai pada hari ini, Senin 8 Desember 2025 naik Rp5.000 menjadi Rp2.409.000 per gram, dibandingkan harga sebelumnya Rp2.404.000 per gram.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp4.000 menjadi Rp2.269.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Senin (8/12/2025):

 

