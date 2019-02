CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun untuk hari keempat berturut-turut pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena penguatan dolar Amerika Serikat (AS) mengurangi permintaan terhadap logam mulia.

Melansir Xinhua, Kamis (7/2/2019), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, turun USD4,80 atau 0,36% menjadi menetap di USD1.314,40 per ounce.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,29% menjadi 96,35 pada pukul 18.30 GMT.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 13,50 sen AS atau 0,85% menjadi USD15,701 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD6,10 atau 0,74% menjadi ditutup pada USD813,80 per ounce.

