JAKARTA - Harga komoditas pangan di sejumlah pasar wilayah Jakarta hari ini bergerak bervariasi. Beberapa komoditas pangan ada yang mengalami kenaikan dan ada pula harga yang mengalami penurunan.

Dilihat dari segi harga, komoditas pangan yang mengalami kenaikan seperti beras setra I/premium naik Rp38 menjadi Rp12.382 per kg dan daging sapi has (paha belakang) naik Rp471 menjadi Rp123.378 per kg.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pangan (SP2KP) yang dikutip dari Informasi Pangan Jakarta (IPJ), Sabtu (16/2/2019), berikut adalah daftar kebutuhan bahan pokok lainnya:

- Beras IR I (IR 64) stabil di Rp11.697 per kg

- Beras IR II (IR 64) Ramos turun Rp32 menjadi Rp10.790 per kg

- Beras IR III (IR 64) turun Rp30 menjadi Rp9.442 per kg

- Beras Muncul I naik Rp26 menjadi Rp12.403 per kg

-Beras IR 42/Pera turun Rp31 menjadi Rp12.491 per kg

- Minyak Goreng Curah turun Rp190 menjadi Rp11.756 per kg

- Cabai Merah Keriting naik Rp107 menjadi RP25.150 pre kg

- Cabai Merah Besar naik Rp196 menjadi Rp33.536 per kg

- Cabai Rawit Merah naik Rp291 menjadi Rp30.780 per kg

- Cabai Rawit Hijau turun Rp385 menjadi Rp24.146 per kg

- Bawang Merah turun Rp217 menjadi Rp26.292 per kg

- Bawang Putih turun Rp1 menjadi Rp28.487 per kg

- Ayam Broiler/Ras naik Rp201 menjadi Rp34.769 per kg

- Telur Ayam Ras naik Rp22 menjadi Rp23.841 per kg

- Gula Pasir naik Rp9 menjadi Rp12.775 per kg

- Daging Sapi Murni (Semur) turun Rp90 menjadi Rp116.487 per kg

- Daging Kambing turun Rp279 menjadi Rp113.689 per kg

- Daging Babi Berlemak turun Rp898 menjadi Rp79.666 per kg

