JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim bila harga beras dan daging di Indonesia termahal di dunia dibandingkan negara lainnya.

Para menteri kabinet kerja pun langsung menepis pernyataan tersebut. Bahkan Presiden Jokowi sudah membantahnya. Lalu bagaimana kata pedagang?

Berdasarkan pantauan Okezone di Pasar Kemiri, Depok, harga beras dan daging masih stabil selama ini, kecuali dihari-hari besar saja mengalami kenaikan dan tergantung dari stok gudang.

Kemudian, untuk harga beras masing-masing jenis berbeda-beda seperti beras jenis petruk kisaran Rp10.000 per kg, Beras jenis wayang berkisar Rp10.000 per kg, sedangkan beras jenis pera berkisar Rp11.000 per kg.

"Harga beras saat ini masih stabil. Setiap harga berbeda-beda tergantung jenis berasnya dan tergantung stok dari gudangnya juga ," ujar pedagang beras Wahyu di Pasar Kemiri, Depok kepada Okezone, Sabtu (16/2/2019).

Menurutnya, bila harga beras turun drastis tidak mungkin, pasalnya memang dari masa pemerintahan SBY hingga Jokowi harga masih batas wajar. Jika beras mengalami kenaikan juga hanya kisaran Rp500 per kg.

Saat ditanya pernyataan Prabowo yang bilang harga beras dan daging RI mahal, pedagang beras pun tak berkomentar.

"Tidak ngerti deh dengan masalah itu. Harga masih wajar belum terlalu parah banget, sama saja dan pergerakan masih umum. Ya tergantung, walaupun harga mahal tetep aja banyak yang beli, karena beras itu kebutuhan pokok konsumen," kata Wahyu.

Sebelumnya beras jenis petruk dan wayang, harganya mengalami penurunan sebesar Rp500 per kg menjadi Rp9500 per kg.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh pedagang daging, terkait harga daging masih stabil tapi menurutnya harga daging memang mahal. Kisaran harga daging lokal saat ini Rp110.000 per kg.

"Harga daging intinya kemahalan. Tapi memang kisaran harga daging lokal segitu sejak beberapa tahun terakhir, paling jika melonjak di hari-hari besar tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, dan sebagainya," tambah pedagang daging Ageng.

