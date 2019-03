JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan 18 Maret 2019. Harga emas turun menjelang pertemuan Federal Reserve AS.

Melansir Xinhua, Selasa (19/3/2019), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April menyerahkan kenaikan moderat sebelumnya dan ditutup USD1,40 lebih rendah atau turun 0,11% menjadi USD1.301,50 per ounce.

Baca Juga: Harga Emas Antam Dipatok Rp669.500/Gram

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08% menjadi 96,62 pada pukul 1722 GMT, tak lama sebelum penyelesaian emas berjangka.

Sementara itu, benchmark saham Wall Street membukukan kenaikan moderat, dengan semua indeks naik. Ketika dolar dan ekuitas naik, emas berjangka biasanya akan turun, karena emas, dihargai dalam dolar, menjadi mahal bagi investor yang memegang mata uang lain, dan investor juga terpikat ke pasar saham.

Komite Pasar Terbuka Federal Reserve AS dijadwalkan bertemu pada hari Selasa dan Rabu, dengan para pelaku pasar berfokus pada pernyataan kebijakan The Fed di akhir pertemuan. Investor mengharapkan Fed untuk mempertahankan pendekatan wait and see untuk kebijakan moneter, karena Fed telah menjadi lebih dovish dalam beberapa bulan terakhir.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 0,2% atau 0,01% menjadi ditutup pada USD15,322 per ons. Platinum untuk pengiriman April naik USD2,2 atau 0,26% menjadi USD834,00 per ounce.

(kmj)