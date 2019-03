JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun sebesar Rp1.500 per gram pada perdagangan hari ini. Tercatat, harga emas Antam dibanderol Rp669.500 per gram, sebelumnya Rp671.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya per hari ini yang dikutip dari situs resmi Antam, Jakarta, Senin (18/3/2019):

- 0,5 gram: Rp359.500

- 1 gram: Rp669.500

- 2 gram: Rp1.288.000

- 3 gram: Rp1.910.500

- 5 gram: Rp3.167.500

- 10 gram: Rp6.270.000

- 25 gram: Rp15.567.500

- 50 gram: Rp31.060.000

- 100 gram: Rp62.050.000

- 250 gram: Rp154.875.000

- 500 gram: Rp309.550.000

- 1.000 gram: Rp619.100.000

(kmj)