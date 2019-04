JAKARTA - Harga minyak dunia mencapai level tertinggi sejauh tahun ini pada akhir perdagangan 2 April 2019, dengan minyak mentah Brent mendekati USD70 per barel, karena prospek lebih banyak sanksi-sanksi terhadap Iran dan gangguan di Venezuela lebih lanjut dapat memperdalam penurunan pasokan yang dipimpin OPEC.

Minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni naik USD0,36 atau 0,52% menjadi ditutup pada USD69,37 per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global mencapai puncak sesi di USD69,52 per barel, tertinggi sejak 13 November, dilansir dari Antaranews, Rabu (3/4/2019).

Sementara itu, minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik USD0,99 atau 1,61%, menjadi menetap pada USD62,58 per barel di New York Mercantile Exchange, setelah menyentuh USD62,75 per barel, level tertinggi sejak 7 November.

Amerika Serikat mempertimbangkan lebih banyak sanksi-sanksi terhadap Iran, produsen terbesar keempat di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), kata seorang pejabat.

Tiga dari delapan negara di mana Washington memberikan keringanan untuk mengimpor minyak Iran, kini telah memotong pengiriman mereka dari Iran menjadi nol, kata seorang perwakilan khusus AS. Sementara itu, terminal minyak mentah di Venezuela, juga di bawah sanksi-sanksi AS, menghentikan operasi lagi karena pemadaman listrik.

Namun, ekspor Venezuela tampak stabil pada Maret setelah pengirimannya turun sekitar 40% pada Februari dari Januari.

