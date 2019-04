JAKARTA – Pemerintah telah melakukan uji coba pendistribusian tertutup gas elpiji 3 kilogram (Kg) pada beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan supaya subsidi energi ini mengarah ke sasaran yang tepat.

Subsidi elpiji 3 kg diberikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima, skemanya dengan menggunakan kartu. Selama ini volume penyaluran elpiji 3 kg terus membengkak atau melebihi kuota yang ditentukan.

Berikut kumpulan fakta-fakta yang telah dirangkum Okezone perihal uji coba distribusi tertutup elpiji 3 kg, Minggu (28/4/2019):

1. Uji coba Distribusi Tertutup

Pada 22 April 2019 pemerintah akhirnya melakukan uji coba pendistribusian tertutup penyaluran gas elpiji subsidi 3Kg.

Distribusi tertutup diterapkan dengan cara menyalurkan gas elpiji 3 kg kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu. Uang subsidi akan di transfer langsung oleh pemerintah kepada masyarakat penerima subsidi melalui bantuan sosial terintegrasi.

2. 7 Lokasi Penyaluran Elpiji Tertutup

Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel memastikan uji coba distribusi tertutup akan dilakukan pada hari ini. Uji coba dilakukan di 7 lokasi, yaitu Jakarta Utara, Bogor, Kediri, Bukit tinggi, Gunung Kidul, Tomohon, dan Tangerang. Di Bogor ada 13 toko, Kediri 11 toko, Jakarta Utara 94 toko, Bukit tinggi 14 toko, Gunung Kidul 11 toko, dan Tangerang 17 toko. Uji coba ini juga melibatkan tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

3. Tahap Uji coba

Uji coba pendistribusian tertutup gas elpiji 3 kg akan dilaksanakan dalam dua tahap tahap pertama pada 22 April yang lalu, dan uji coba tahap ke dua akan dilakukan 2 Mei 2019. Setiap warga menerima uang transfer nominal sebesar Rp20.000 sebagai bentuk subsidi langsung yang diberikan kepada 14.193 warga penerima subsidi pada uji coba tahap pertama.

4. Hanya 26 Juta Orang yang Berhak Nikmati Elpiji 3 Kg

Pendistribusian Elpiji subsidi untuk masyarakat penerima bantuan sosial (bansos), usaha mikro, dan nelayan. Diprediksi ada 26 juta orang dari seluruh Indonesia penerima subsidi.

26 juta orang itu berasal dari golongan masyarakat penerima bansos yang terdata di basis data terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial.

5. Formula Baru Harga Gas Elpiji Gas 3 Kg

Melalui Kepmen ESDM No 61 K/12/MEM/ 2019 tentang Harga Patokan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2019. Untuk formula baru berubah menjadi 103,85% HIP + USD50,11 per metrik ton + Rp1.879 per kilogram. Melalui formula baru tersebut beban subsidi akan lebih efisien karena CP Aramco cenderung turun.

