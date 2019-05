JAKARTA - Kementerian Pertanian menggelar pangan murah di Toko Tani Indonesia, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk menstabilisasi pasokan dan harga sejumlah pangan pokok dan strategis menjelang bulan suci Ramadan.

Usai melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan bawang putih impor sebanyak 4 kontainer atau 120 ton, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memasok komoditas yang sama sebanyak 30 ton di TTI Center.

"Dengan upaya yang kami lakukan ini, kami harapkan dalam waktu dekat harga bawang putih dan bawang merah kembali stabil dan normal kembali," kata Amran saat meluncurkan Gelar Pangan Murah (GPM) di TTI Center Jakarta, dikutip dari Antaranews, Minggu (5/5/2019).

Upaya stabilitasi harga pangan ini menurutnya perlu dilakukan, agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, atau lebih murah dibanding harga pasaran.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan GPM secara bertahap di 100 titik lokasi yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara lain PD Pasar Jaya, Asosiasi Supplier, importir dan Food Station Tjipinang Jakarta.

Melalui gelar pangan murah ini, kata Agung, secara psikologis telah menurunkan harga bawang merah dan bawang putih. Di beberapa pasar di DKI Jakarta sudah terlihat adanya penurunan, seperti bawang merah dari Rp50.000 per kg menjadi Rp30.000-40.000 per kg, sedangkan harga bawang putih sedikit menurun dari Rp60.000 per kg menjadi Rp40.000-50.000 per kg

Menurut dia, GPM adalah langkah awal mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen seperti diatur dalam Permendag 98/2018 bahwa harga komoditas pangan bisa murah tanpa harus merugikan petani.

"Melalui GPM, petani tetap memperoleh keuntungan, pedagang juga tetap memperoleh marjin keuntungan yang wajar, dan aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh harga pangan terjangkau juga terpenuhi," kata Agung.

Dalam GPM ini komoditas yang dijual di antaranya, beras TTI Rp.8.500/kg, bawang merah Rp22.000/kg, bawang putih Rp22.000/kg, cabai merah Rp18.000/kg, daging ayam Rp30.000/kg, telur ayam ras Rp23.000/kg, daging sapi beku Rp75.000/kg, minyak goreng Rp.10.000/lt dan gula pasir Rp11.000/kg serta produk pangan lainnya.

GPM sudah dilaksanakan sejak 12-16 April lalu di sembilan pasar, dengan menggelontorkan masing-masing 10 ton bawang merah dan bawang putih dengan harga Rp22.000 per kg.

Selanjutnya, pada 18-21 April 2019 di lima pasar dan TTIC yang menghabiskan bawang merah 3 ton serta bawang putih 5 ton. Kemudian pada 1 Mei 2019 sebanyak 3 ton.

(fbn)