TANGERANG - Irjen Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyebutkan, mendekati lebaran harga ayam potong diperkirakan akan naik. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar masyarakat membeli ayam yang masih utuh.

"Supaya konsumen tidak terasa beban pengeluaran yang cukup banyak. Saya sarankan, agar membeli ayam dengan kondisi utuh, jangan dalam kondisi bersih atau perbagian. Ini dilakukan untuk menekan pengeluaran, karena dari pemantauan kami, harga daging ayam harus mendapatkan pengawasan cukup ketat terutama jelang lebaran," ujarnya di Pasar Anyar, Tangerang, Sabtu (11/5/2019) kemarin.

Dijelaskannya, harga daging ayam dengan kondisi yang sudah terpotong dan bersih saat ini telah mencapai Rp38 ribu per kilogram (kg) yang sebelumnya, Rp36 ribu per kg. Lain halnya, harga daging ayam hidup, dipatok dengan harga Rp37 ribu per kg.

"Kenapa saya sarankan yang utuh, ya karena lebih untung, kita bisa dapat bagian dalam ayam. Kalau yang bersih kan tidak dapat," tuturnya.

Sementara itu, lanjut Srie, untuk harga daging sapi masih dalam batas wajar dan normal. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, bila harga daging mengalami kenaikan.

"Untuk daging sapi aman, tapi kita sudah punya antisipasi kalau harganya mahal. Kita akan gelar operasi pasar dengan menjual daging ayam atau sapi dengan kondisi beku," ucapnya.

