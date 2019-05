JAKARTA - Kementerian Perdagangan mendekati lebaran harga ayam potong diperkirakan akan naik. Bahkan harga ayam potong ini menjadi perhatian tersediri bagi pemerintah menjelang lebaran nanti.

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar masyarakat membeli ayam yang masih hidup.

Harga daging ayam dengan kondisi yang sudah terpotong dan bersih saat ini telah mencapai Rp38 ribu per kilogram (kg) yang sebelumnya, Rp36 ribu per kg. Lain halnya, harga daging ayam hidup, dipatok dengan harga Rp37 ribu per kg.

Baca Selengkapnya: Kemendag Sarankan Masyarakat Beli Ayam Hidup

