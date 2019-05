JAKARTA - Harga minyak jatuh pada perdagangan 23 Mei 2019. Harga minyak anjlok sekitar 5% karena ketegangan perdagangan mengurangi prospek permintaan.

Minyak bergerak turun dengan pasar global lainnya karena kekhawatiran konflik perdagangan China-AS dengan cepat berubah menjadi perang dingin teknologi antara dua ekonomi terbesar di dunia.

Melansir Reuters, Jumat (24/5/2019), minyak mentah berjangka Brent, patokan internasional, ditutup turun USD3,23, atau 4,6%, pada USD67,76 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD3,51, atau 5,7%, menjadi USD57,91 per barel. Sebelumnya, kontrak menyentuh USD57,33 per barel, terendah sejak 13 Maret.

Itu adalah penurunan harian berturut-turut kedua untuk benchmark. WTI turun 2,5% pada hari Rabu setelah data pemerintah menunjukkan persediaan minyak mentah AS naik minggu lalu, mencapai level tertinggi sejak Juli 2017.

Indikator kesehatan ekonomi untuk Amerika Serikat, Eropa dan Jepang menunjukkan pertumbuhan yang kurang kuat dari yang diharapkan.

Perusahaan data IHS Markit mengatakan PMI manufaktur AS turun ke 50,6 pada awal Mei, menandai level terendah sejak September 2009, dari 52,6 pada April. Angka di atas 50 menunjukkan pertumbuhan di sektor manufaktur, yang menyumbang sekitar 12% dari ekonomi AS.

Survei menunjukkan kelemahan yang luas, dengan ukuran pesanan baru yang diterima oleh pabrik turun untuk pertama kalinya sejak Agustus 2009. Survei perusahaan untuk pertumbuhan bisnis zona Euro dipercepat kurang dari yang diharapkan bulan ini.

(kmj)