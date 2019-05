JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membuat arah untuk sistem pembayaran Indonesia (SPI) hingga 2025. Arah ini dituangkan dalam Visi SPI yang diperuntukan untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.

Gubernur Bank Indonesia Pery Warjiyo mengatakan, ada 5 visi yang dibuat sebagai respon atas perkembangan digitalisasi yang mengubah lanskap risiko secara signifikan. Pertama, mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

"Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan," ujarnya, dalam Seminar Internasional yang bertema “Digital Transformation for Indonesian Economy”, di Kantor BI, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca Juga: Bos BI Tegaskan Tak Ada Rush Money Imbas Demo 22 Mei

Kemudian, visi ketiga menjamin interlink antara Fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti Application Programming Interface-API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan reg-tech & sup-tech dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

"Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas," tuturnya.

Perry mengatakan, kelima Visi SPI 2025 tersebut akan diwujudkan melalui lima inisiatif, baik yang akan diimplementasikan secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi yang produktif dengan Kementerian dan Lembaga terkait beserta industri.

Perry berharap, dengan kelima Visi tersebut dapat mengendalikan perkembangan digitalisasi seperti meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik hingga shadow banking yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter.

"Selain itu, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran," ujarnya.

(kmj)