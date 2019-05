JAKARTA - Minyak mentah berjangka AS naik hampir 1% pada akhir perdagangan 28 Mei 2019, setelah banjir di seluruh Midwest menghambat aliran minyak mentah dari pusat penyimpanan utama AS di Cushing, Oklahoma.

Minyak berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli di New York Mercantile Exchange, menetap di USD59,14 per barel, naik 51 sen AS atau 0,9% sebelum libur panjang akhir pekan Memorial Day.

"Banjir tampaknya telah berdampak pada pusat distribusi di seluruh Amerika Serikat, memperlambat pengiriman yang keluar dari Cushing dan menciptakan tawaran pada WTI," kata Ahli Strategi Pasar Senior RJO Futures di Chicago Phillip Streible dilansir dari Antaranews, Rabu (29/5/2019).

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli naik USD1,42 menjadi ditutup pada USD70,11 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah berulang kali berada di atas dan di bawah tanda psikologis USD70.

Harga minyak telah terperangkap di antara kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ekspektasi bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya akan memperpanjang kesepakatan enam bulan mereka untuk mengekang produksi.

OPEC dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, akan bertemu selama 25-26 Juni untuk membahas kebijakan produksi, tetapi masih belum jelas apakah pakta produksi mereka akan diperpanjang.

(kmj)