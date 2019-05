JAKARTA - Harga minyak jatuh hampir 4% ke level terendah dalam lebih dari dua bulan, karena penurunan yang lebih kecil dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah Amerika Serikat dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global akibat perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan stok minyak mentah AS turun hampir 300.000 barel pekan lalu, lebih rendah dari perkiraan analis untuk penurunan 900.000 barel dalam jajak pendapat Reuters, dilansir dari Antaranews, Jumat (31/5/2019).

Minyak mentah berjangka Brent turun USD2,58 atau 3,7% menjadi USD66,87 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), turun USD2,22 atau 3,8%, menjadi ditutup pada USD56,59 per barel.

Itu adalah tingkat penutupan terendah untuk Brent sejak 12 Maret dan untuk WTI sejak 8 Maret. Untuk bulan ini, Brent berada di jalur penurunan sekitar 8% dan WTI akan jatuh sekitar 11%, yang akan menjadi penurunan bulanan pertama untuk kedua kontrak dalam lima bulan terakhir.

Premi Brent atas WTI, sementara itu turun menjadi sekitar USD10 per barel, jatuh dari tertinggi dalam lebih dari empat tahun di USD11,59 pada Rabu (29/5/2019).

Harga minyak tahun ini telah didukung oleh pengurangan produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen utama lainnya, serta oleh penurunan pasokan dari anggota OPEC Iran dan Venezuela karena sanksi Amerika Serikat.

Ekspor minyak mentah Iran pada Mei turun hingga kurang dari setengah level April di sekitar 400.000 barel per hari (bph), setelah Amerika Serikat memperketat sanksi terhadap sumber pendapatan utama Teheran. Iran perlu mengekspor setidaknya 1,5-2,0 juta barel per hari minyak mentah untuk menyeimbangkan pembukuannya.

