JAKARTA - H-1 Lebaran, harga komoditas pangan rata-rata bergerak naik. Meski demikian, harga komoditas pangan ada juga yang mengalami penurunan.

Dilihat dari segi harga, komoditas pangan yang melonjak menjelang Lebaran, seperti Cabai Merah Keriting naik Rp4.916 menjadi Rp51.937 per kg. Kemudian Ayam Ras harga naik Rp647 menjadi Rp38.147 per ekor.

Selain itu, harga Daging Sapi Has naik Rp3.439 menjadi Rp132.741 per kg. Sedangkan harga komoditas yang mengalami penurunan, yaitu beras IR 64 turun Rp179 menjadi Rp11.407 per kg.

Baca Juga: Mendag Sebut Harga Daging Sapi Turun

Berikut adalah daftar harga pangan berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pangan (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta (IPJ), Selasa, (4/6/2019).

Harga pangan yang mengalami penurunan:

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp147 menjadi Rp10.499 per kg

- Beras Muncul I harga turun Rp191 menjadi Rp12.000 per kg

- Beras Setra I/Premium harga turun Rp304 menjadi Rp12.139 per kg

- Gula Pasir harga turun Rp46 menjadi Rp13.176 per kg

- Ikan Mas harga turun Rp82 menjadi Rp34.161 per kg

- Ikan Lele turun Rp277 menjadi Rp24.967 per kg

- Daging Kambing turun Rp2.892 menjadi Rp113.920 per kg

- Semangka harga turun Rp431 menjadi Rp8.843 per kg

 Baca Juga: Sidak Pasar di Kota Bandung, Mendag: Harga Daging Rp115.000 per Kilogram

Harga pangan yang mengalami kenaikan :

- Cabai Merah Besar harga naik Rp5.792 menjadi Rp64.558 per kg

- Bawang Putih naik Rp946 menjadi Rp44.500 per kg

- Telur Ayam Ras naik Rp72 menjadi Rp24.455 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga naik Rp647 menjadi Rp38.147 per ekor

- Daging Sapi Has harga naik Rp3.439 menjadi Rp132.741 per kg

- Daging Sapi Murni harga naik Rp2.761 menjadi Rp126.428 per kg

- Ikan Bandeng harga naik Rp458 menjadi Rp37.625 per kg

- Tomat naik Rp469 menjadi Rp16.171 per kg

- Kelapa Kupas naik Rp355 menjadi Rp9.764 per butir

(fbn)