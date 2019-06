JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok harga batu bara acuan pada bulan Juni 2019 sebesar USD81,48 per ton.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada tanggal 1 Juni 2019 telah menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 92 K K/30/MEM/2019 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Juni Tahun 2019. Kepmen tersebut menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan Harga acuan untuk 20 mineral logam (Harga Mineral Acuan/HMA).

"Kepmen yang mengatur HBA dan HMA bulan Juni sudah keluar. HBA dan HMA yang telah ditetapkan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batu bara dan Mineral di bulan ini," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dilansir dari Antaranews, Sabtu (15/6/2019).

HBA Juni 2019 ditetapkan sebesar USD81,48 per ton. "Harga batu bara acuan telah ditetapkan sebesar USD81,48 per ton. Harga ini mengalami penurunan tipis, yakni USD0,38 dari HBA Mei 2018 sebesar USD81,68 per ton," tambah Agung.

HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platss 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8% dan Ash 15%.

Sementara HMA komoditas nikel ditetapkan USD12.100,00 per dry metric ton (dmt), turun dari USD13.000,91 per dmt dari HMA Mei 2019. Untuk komoditas kobalt ditetapkan USD34.750,00 per dmt, naik dari USD32.320,45 per dmt dari HMA Mei 2019. Harga timbal turun dari USD1.977,25 per dmt pada HMA Mei 2019 menjadi USD1.863,53 per dmt.

Harga seng turun dari USD2.940,43 per dmt pada HMA Mei 2019 menjadi USD2.818,39 per dmt, sedangkan HMA aluminium naik dari USD1.865,59 per dmt menjadi USD1.801,86 per dmt. Untuk tembaga, HMA Juni 2019 ditetapkan USD6.218,67 per dmt, naik dari USD6.422,16 per dmt pada HMA Mei 2019.

Di samping komoditas mineral di atas, sebagian komoditas mineral mengalami kenaikan harga dan sebagian lainnya mengalami penurunan, daftarnya adalah sebagai berikut. Emas sebagai mineral ikutan: 1.283,69 dolar/ounce, turun dari 1.296,44 dolar/dmt dari HMA Mei 2019 Perak sebagai mineral ikutan: 14,82 dolar/ounce, turun dari 15,19 dolar/ounce dari HMA Mei 2019 Ingot timah Pb 300: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan Ingot timah Pb 200: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan Ingot timah Pb 100: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan Ingot timah Pb 050: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan Ingot timah 4NINE: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan Logam emas: sesuai harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan Logam perak: sesuai harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan Mangan: 5,33 dolar/dmt, turun dari 5,48 dolar/dmt dari HMA Mei 2019 Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: 1,32 dolar/dmt, naik dari 0,88 dolar/dmt dari HMA Mei 2019 Bijih Krom: 4,08 dolar/dmt, sama dengan HMA Mei 2019 Konsentrat Ilmenit: 3,70 dolar/dmt, turun dari 3,76 dolar/dmt dari HMA Mei 2019 Konsentrat Titanium: 9,51 dolar/dmt, naik dari 9,49 dolar/dmt dari HBA Mei 2019 HMA adalah salah satu variabel dalam menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) logam berdasarkan formula yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 2946 K/30/MEM/2017 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam. HMA ini menjadi salah satu variabel untuk menentukan HPM. Variabel penentuan HPM logam lainnya adalah nilai/kadar mineral logam, konstanta, corrective factor, treatment cost, refining charges, dan payable metal. Besaran HMA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan mengacu pada publikasi harga mineral logam pada index dunia, antara lain oleh London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Asian Metal dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).